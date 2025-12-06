El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias ligeras que comenzarán a manifestarse, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten algunas lluvias durante el día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 a 16 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, se verá acompañado de una alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 19 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 48 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea del 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% en la tarde y cayendo a 0% durante la noche. Esto indica que, aunque las tormentas son posibles, su intensidad podría ir disminuyendo a medida que avanza el día. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la situación puede cambiar rápidamente.

La visibilidad se verá afectada por la bruma y las lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana, lo que podría complicar la circulación vehicular. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una distancia segura entre vehículos.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Los ciudadanos deben prepararse para un tiempo húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.