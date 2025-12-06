El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de tormenta del 70% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La lluvia comenzará a manifestarse con ligeras precipitaciones, alcanzando hasta 0.5 mm entre las 03:00 y las 04:00, y se espera que continúe con intervalos de lluvia escasa durante el día.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15 grados , lo que proporciona un ambiente fresco, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá alta durante gran parte del día. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

A medida que avance la mañana, la bruma se hará más evidente, especialmente entre las 05:00 y las 13:00, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. Las condiciones de bruma se acompañarán de vientos del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 32 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío.

Durante la tarde, la probabilidad de tormenta disminuirá a un 30% entre las 13:00 y las 19:00, aunque las nubes seguirán dominando el cielo. Las precipitaciones continuarán siendo escasas, con un total acumulado que podría llegar a 0.8 mm en las horas centrales del día. La temperatura se mantendrá estable, y la humedad comenzará a descender ligeramente, alcanzando un 95% hacia el final de la jornada.

Por la noche, el cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, dando paso a un ambiente más tranquilo. Las temperaturas podrían descender ligeramente, pero seguirán rondando los 15 grados. Los vientos del suroeste continuarán, aunque con una disminución en su intensidad, lo que permitirá que la noche sea más apacible.

En resumen, los habitantes de Gondomar deben estar preparados para un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y la posibilidad de tormentas en las primeras horas. Se recomienda precaución al conducir y planificar actividades al aire libre, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia y bruma.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.