El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que rondarán entre 0.1 y 0.4 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en algunos periodos de la tarde.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 12 grados durante la mañana, subiendo ligeramente a 13 grados en las horas centrales del día. Esta temperatura, aunque fresca, se verá acompañada de una alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 94% durante la mayor parte del día. Esta combinación de temperatura y humedad generará una sensación de frío, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei abrigarse adecuadamente.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 51 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. La velocidad del viento variará entre 16 y 27 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Es importante tener precaución, ya que las ráfagas más fuertes podrían afectar la visibilidad y la estabilidad de estructuras ligeras.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% en la tarde y a 0% por la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son seguras, la posibilidad de que se desarrollen no puede ser descartada.

A medida que avance el día, se espera que la bruma se haga presente, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Por lo tanto, se aconseja a los conductores que extremen las precauciones al circular.

En resumen, el tiempo en Forcarei para hoy será mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre el estado del tiempo a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.