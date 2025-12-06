El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, A Estrada se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en las primeras horas, con visibilidad reducida que podría afectar la circulación vehicular. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que se irán intensificando en algunos momentos.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 13 y 14 grados a lo largo del día. Este rango térmico, aunque fresco, no será extremo, lo que permitirá que la actividad diaria se desarrolle con normalidad, siempre y cuando se tomen precauciones ante la humedad y las lluvias. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 1 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán intermitentes, por lo que habrá momentos en que el cielo se mantenga cubierto sin precipitación, seguidos de breves episodios de lluvia.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esta intensidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. Las ráfagas de viento también podrían causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% de posibilidad en las horas de la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas. En resumen, se recomienda a los habitantes de A Estrada que se preparen para un día mayormente nublado, con lluvias ligeras y viento moderado, manteniendo precauciones ante la niebla y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.