El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Cuntis se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, especialmente en las primeras horas, con visibilidad reducida que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas que se irán intensificando en algunos momentos.

La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 14 a 15 grados durante todo el día, lo que sugiere un ambiente fresco. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando ligeramente a lo largo del día, pero sin llegar a valores significativos. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las horas más activas de la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Cuntis necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias se concentrarán principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la intensidad podría ser mayor.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 49 km/h en las horas más ventosas, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las velocidades del viento oscilarán entre 19 y 24 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre. Es recomendable tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% por la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la franja horaria de la tarde.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un ambiente fresco, nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones invernales y que tomen precauciones al desplazarse.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.