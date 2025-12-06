El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla cubrirá la localidad, con una visibilidad reducida que podría complicar el tránsito. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas que podrían intermitentemente caer en diferentes momentos, especialmente durante las primeras horas de la tarde.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, pero no excesivamente frío. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles cercanos al 99% en las primeras horas del día, lo que generará una sensación de incomodidad. A medida que el día progrese, la humedad se mantendrá alta, rondando el 95% por la tarde, lo que podría contribuir a la persistencia de la niebla y las condiciones de lluvia ligera.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la cantidad acumulada sea mínima, con valores que oscilarán entre 0 y 1 milímetro a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% hasta la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias sean escasas, es muy probable que se produzcan en algún momento.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 27 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 40% por la tarde y a un 0% durante la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo en las primeras horas.

En resumen, los habitantes de Catoira deben prepararse para un día nublado y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.