El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que esta condición persista durante la mayor parte del día. Las precipitaciones serán ligeras, con un total acumulado que podría alcanzar hasta 1.5 mm, siendo más intensas en las primeras horas, especialmente entre las 00:00 y las 07:00, donde la probabilidad de lluvia es del 100%.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 12 y 13 grados . Este rango de temperatura, aunque fresco, es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún así se mantendrá por encima del 90% en la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 21 y 44 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 46 km/h. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los habitantes de A Cañiza que se vistan adecuadamente para enfrentar estas condiciones.

A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas también estará presente, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, con un 60% de posibilidad de que se produzcan. Sin embargo, esta probabilidad disminuirá a un 25% entre las 13:00 y las 19:00, y se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la noche, aunque el cielo seguirá cubierto.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Los vientos del suroeste aportarán un toque de brisa, y aunque las tormentas son posibles, la intensidad de la lluvia será escasa. Es un día ideal para actividades en interiores, y se aconseja a los residentes que estén preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.