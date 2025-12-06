El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Cangas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A lo largo de la mañana, se espera que la probabilidad de precipitación sea del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo podrían llegar a 0.6 mm, lo que, aunque no es significativo, puede generar un ambiente húmedo y fresco. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque con una intensidad menor, con valores de 0.1 mm esperados en las horas posteriores.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 40 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las ráfagas de viento serán más intensas entre las 16:00 y las 18:00, coincidiendo con el ocaso, que se producirá a las 18:03. Durante la tarde, la temperatura se mantendrá estable en torno a los 16 grados, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 30% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo. Los residentes deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente si se encuentran al aire libre.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un cielo cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es recomendable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden ser incómodas debido a la humedad y el viento. La jornada se desarrollará bajo un ambiente gris, típico de esta época del año, donde la naturaleza se prepara para el invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.