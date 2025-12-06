El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Cambados se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 15 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que la probabilidad de lluvia se mantenga en un 100% durante las primeras horas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 07:00 y las 13:00. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.7 mm, pero serán suficientes para mantener el ambiente húmedo y fresco. Las condiciones de lluvia continuarán durante la tarde, con una probabilidad de 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para salir con paraguas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 18 y 43 km/h, lo que podría causar algunas molestias al aire libre, especialmente para aquellos que planean actividades al exterior.

A lo largo de la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 15-16 grados, lo que es típico para esta época del año en la región. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a los habitantes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor viento y lluvia. La jornada será ideal para actividades en interiores, donde se podrá disfrutar de un ambiente cálido y acogedor, lejos de las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.