El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

Hoy, 6 de diciembre de 2025, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas, donde se espera una humedad relativa del 100%. Esto puede dificultar la circulación en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que avance la mañana, las condiciones seguirán siendo inestables. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 15 grados , lo que contribuirá a una sensación de frescor. Las precipitaciones serán escasas, con acumulados que oscilarán entre 0.1 y 0.2 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan chubascos intermitentes.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 21 y 38 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para disipar la humedad en el ambiente, lo que mantendrá la sensación de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda abrigarse adecuadamente y estar atentos a las condiciones cambiantes.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. Las nubes continuarán cubriendo el cielo, y la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 25% en las horas centrales del día, lo que podría dar lugar a algunos episodios de lluvia más intensa. La temperatura podría descender ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en torno a los 15 grados.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo similares, con cielos cubiertos y una humedad que rondará el 95-100%. La visibilidad podría mejorar un poco, pero la posibilidad de lluvias persistirá hasta bien entrada la noche. Los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día de clima inestable, con la posibilidad de llevar paraguas y ropa adecuada para la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.