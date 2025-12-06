El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Bueu se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán protagonistas, con una visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las carreteras. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 15-16 grados , lo que, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío más intensa.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con lluvias escasas intermitentes. Las precipitaciones serán ligeras, acumulando entre 0.1 y 0.6 mm en diferentes periodos, lo que no debería causar grandes inconvenientes, pero sí es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan algunas lluvias.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 47 km/h, especialmente en las primeras horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, que sumado a la humedad, hará que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros. Es importante tener precaución, sobre todo en zonas costeras, donde el oleaje podría verse afectado por estas rachas de viento.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la franja horaria de la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, y se espera que la humedad comience a descender ligeramente hacia la tarde. Sin embargo, la combinación de nubes y viento mantendrá un ambiente fresco y húmedo hasta el ocaso, que se producirá a las 18:03.

En resumen, el día en Bueu se caracterizará por un tiempo invernal, con niebla, lluvias ligeras y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.