El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Barro se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas y con alta probabilidad de precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla será un fenómeno predominante, con visibilidad reducida que podría complicar la circulación en las vías. A medida que avance la jornada, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con lluvias escasas que se irán intensificando en algunos momentos del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados durante la mayor parte del día. Este ambiente fresco, combinado con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, generará una sensación de frío que podría ser notable para los habitantes de la zona. La humedad comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que contribuirá a la persistencia de la bruma y la sensación de incomodidad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 0.6 mm en las horas más activas de la lluvia. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los residentes necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las lluvias serán intermitentes, lo que significa que habrá momentos de pausa, pero la tendencia general será hacia un día húmedo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h en las horas más ventosas. Este viento podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en combinación con la humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones ventosas, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 25% en la tarde y a 0% por la noche. Esto indica que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en la mañana.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente nublado, con niebla, lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las condiciones cambiantes a lo largo del día.

