El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, Baiona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.8 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá constante en 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún manteniéndose por encima del 90% en la tarde. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas contribuirá a la sensación de frío, especialmente durante las horas de mayor nubosidad.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 22 y 34 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 35 km/h en algunos momentos. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Baiona abrigarse adecuadamente si planean salir.

A lo largo del día, se espera la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y en la noche, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos. La niebla será más densa en los periodos de la mañana y la tarde, mientras que la bruma se presentará en las horas intermedias, creando un ambiente algo etéreo pero también potencialmente peligroso para la conducción.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 50% en la tarde y un 30% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no serán constantes, podrían presentarse de manera intermitente, por lo que es aconsejable estar preparado para cambios repentinos en el tiempo.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras, alta humedad y viento moderado del suroeste. Se recomienda precaución al conducir debido a la niebla y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.