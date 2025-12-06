El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 6 de diciembre

El día de hoy, 6 de diciembre de 2025, As Neves se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de la localidad experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados durante la mayor parte de la jornada, con un ligero descenso a 13 grados en el periodo de 09:00 a 10:00. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 91% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 38 km/h. Las ráfagas más fuertes se prevén en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 43 km/h en el periodo de 16:00 a 17:00. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% de posibilidad en el periodo de 01:00 a 07:00, disminuyendo a un 50% de 07:00 a 13:00 y a un 30% de 13:00 a 19:00. Sin embargo, hacia el final del día, la probabilidad de tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que las condiciones climáticas mejorarán gradualmente.

En resumen, los habitantes de As Neves deben prepararse para un día mayormente nublado y fresco, con lluvias ligeras y vientos moderados. Se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas del día, y tomar precauciones ante el viento y la posibilidad de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-05T20:57:12.