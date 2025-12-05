El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre de 2025, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían traer lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 75% en las primeras horas y aumentando hasta un 100% en la franja horaria de la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en las horas centrales del día. Esto significa que los habitantes de Vilanova deben estar preparados para un día de paraguas y ropa impermeable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, cuando la probabilidad de lluvia es más significativa.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 53 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas y costeras, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Los vientos serán más intensos entre las 16:00 y las 18:00, por lo que es aconsejable tener precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas posibilidades de que las nubes se disipen ligeramente hacia la noche. Sin embargo, las condiciones de lluvia escasa continuarán, lo que podría hacer que la visibilidad sea reducida en ciertos momentos. El ocaso se espera para las 18:02, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también puede ofrecer momentos de belleza en el paisaje gallego.

En resumen, hoy en Vilanova de Arousa se anticipa un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras, con temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.