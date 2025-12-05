El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

A medida que avance el día, se espera que las precipitaciones sean intermitentes, con acumulados que podrían llegar a 0.3 mm en las primeras horas y aumentando a 1 mm en las horas centrales. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilagarcía necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las velocidades del viento oscilarán entre 18 y 32 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, con un ligero aumento a 14 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, la temperatura podría descender nuevamente a 12 grados. La combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable estar preparado para un tiempo fresco y húmedo.

La probabilidad de tormentas es baja en comparación con la probabilidad de lluvia, con un 45% entre las 07:00 y las 13:00, y un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que, aunque las lluvias serán la característica principal del día, las tormentas eléctricas no son una preocupación inmediata.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presentará como un día nublado y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento notable. Los residentes deben estar preparados para condiciones frescas y húmedas, y es recomendable llevar ropa adecuada para enfrentar el tiempo invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.