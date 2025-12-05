El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 10 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se mantengan, con precipitaciones que podrían acumularse hasta 0.5 mm en las horas de la mañana. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 85% en las primeras horas y subiendo al 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que los habitantes de Vilaboa se enfrenten a lluvias intermitentes durante la mañana y parte de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que el día avanza, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones se sientan más frías, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente y tomen precauciones al salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un aumento significativo en la tarde, con un 65% de probabilidad entre las 19:00 y las 01:00. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, por lo que es aconsejable estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante este periodo.

La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la mañana, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 10 a 11 grados, y la humedad seguirá alta, lo que podría generar un ambiente incómodo.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias, viento moderado y temperaturas frescas. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

