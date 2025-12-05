El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre de 2025, Vila de Cruces se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto, y esta tendencia continuará durante el día, con periodos de nubosidad muy densa. A partir de la tarde, se espera que la situación se complique con la llegada de lluvias, que comenzarán a ser más intensas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 13 grados . Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 8 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, no se anticipan cambios drásticos en el tiempo, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, se recomienda a los habitantes de Vila de Cruces que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que comiencen a partir de la tarde, con una probabilidad de lluvia del 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias serán ligeras al principio, pero se intensificarán, acumulando hasta 5 mm en total durante el día. Esto podría generar condiciones de humedad en las calles y posibles charcos, así que es aconsejable tener precaución al desplazarse.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 52 km/h en su punto máximo, especialmente durante la tarde. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se sugiere evitar actividades al aire libre si no son necesarias.

A medida que se acerque la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, así que se recomienda precaución a los conductores. En resumen, hoy en Vila de Cruces será un día marcado por la nubosidad y la lluvia, con temperaturas frescas y un viento notable que acentuará la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.