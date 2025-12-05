El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Vigo se presenta con un panorama mayormente cubierto, con cielos que se mantendrán así durante la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta la mañana, la nubosidad será densa, y aunque no se esperan precipitaciones significativas en las primeras horas, la probabilidad de lluvia aumentará a medida que avance el día. En particular, se prevé que entre las 07:00 y las 13:00 horas, la probabilidad de precipitación alcance el 100%, lo que sugiere que los habitantes de la ciudad deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en la mañana, antes de recuperarse a 15 grados por la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 50 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar condiciones de viento fuerte en algunas áreas de la ciudad. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más intensa, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para enfrentar el frío y la lluvia.

La probabilidad de tormentas también es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima que podría alcanzar hasta el 55%. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa en algunos momentos, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las lluvias se intensificarán, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Se prevé que la lluvia acumulada alcance hasta 5 mm, lo que podría causar algunas molestias en el tráfico y en las actividades cotidianas. Por lo tanto, es aconsejable que los vigueses tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.