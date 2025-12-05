El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 9 y 15 grados . La máxima se alcanzará en las horas de la tarde, cuando el termómetro podría llegar a los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la alta humedad y la presencia del viento.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 55 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 24 y 27 km/h durante gran parte del día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 8 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es notable, especialmente en la tarde, con un 60% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica, aunque no se espera que sean tormentas severas.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco. Se aconseja a los residentes que se preparen para condiciones invernales, manteniendo precaución ante el viento y la posibilidad de tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.