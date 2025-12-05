El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 82% al inicio del día y subiendo hasta el 100% en las horas posteriores, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, con un 70% de posibilidades de precipitación entre las 01:00 y las 07:00. Las lluvias serán escasas en las primeras horas, pero se intensificarán a medida que el día progrese. A partir de las 08:00, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% hasta las 13:00, lo que sugiere que los residentes de Tui deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las precipitaciones comenzarán a ser más significativas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm entre las 20:00 y las 21:00, y hasta 5 mm en las horas siguientes. Esto se traduce en un día en el que el paraguas será un accesorio indispensable para quienes necesiten salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 24 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 42 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A pesar de que las temperaturas se mantendrán en torno a los 10-15 grados , la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco.

En cuanto a la posibilidad de tormentas, se espera un aumento en la actividad eléctrica, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 40% de probabilidad de tormentas. Esto podría generar condiciones inestables, así que se recomienda precaución a quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un viento notable. Los residentes deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.