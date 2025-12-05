El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomiño según los datos de la AEMET
El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados, manteniendo un ambiente fresco y húmedo.
La probabilidad de precipitación es alta, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que la lluvia sea más intensa. Las primeras lluvias comenzarán a caer alrededor de las 6 de la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. A medida que se acerque la tarde, la situación se tornará más crítica, con precipitaciones que podrían llegar a 5 mm entre las 20:00 y 21:00 horas. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varias horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Este nivel de humedad puede hacer que las lluvias se sientan más intensas y persistentes.
En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más fuertes en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Los vientos del suroeste también pueden contribuir a la inestabilidad atmosférica, aumentando la posibilidad de tormentas en la tarde y noche.
La probabilidad de tormentas es del 35% entre las 13:00 y 19:00 horas, lo que indica que podrían producirse descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas durante este periodo. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre.
En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones de lluvia y viento, y que eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.
