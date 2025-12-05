El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre de 2025, Soutomaior se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la probabilidad de precipitaciones que aumentará. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas y hasta 6 mm en las horas posteriores, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Soutomaior necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 7 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 54 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación térmica aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más fuertes durante la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la comodidad al aire libre.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es baja al inicio del día, pero se incrementa a medida que se acerca la tarde, alcanzando un 65% en los periodos más críticos. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán principalmente ligeras, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas que podrían acompañar a las precipitaciones.

A lo largo del día, la temperatura se mantendrá relativamente constante, con un leve aumento hacia la tarde, alcanzando un máximo de 15 grados . Sin embargo, la combinación de la alta humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que es aconsejable estar preparado para un tiempo fresco y húmedo.

En resumen, Soutomaior experimentará un día cubierto y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.