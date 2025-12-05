El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. En las primeras horas, la probabilidad de precipitación es del 35%, aumentando a un 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.5 mm en la mañana, aumentando a 1 mm en la tarde, y alcanzando hasta 6 mm en la tarde-noche.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Silleda que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y el viento. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, especialmente entre las 17 y las 19 horas, cuando se prevé que el viento alcance su máxima velocidad.

La probabilidad de tormentas también aumentará a lo largo del día, especialmente en la tarde, con un 50% de posibilidad entre las 13 y las 19 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean en su mayoría ligeras, podrían presentarse tormentas aisladas que intensifiquen brevemente las precipitaciones.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado y fresco, con lluvias intermitentes y un viento notable del suroeste. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo invernal, con temperaturas que no superarán los 10 grados y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en las horas centrales del día. Se aconseja precaución al desplazarse, dado el viento y la posibilidad de condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.