El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Sanxenxo se presenta bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será predominante, con un estado de cielo que se describe como "cubierto" en la mayoría de los periodos. A medida que avance el día, se espera que la situación se mantenga similar, con la posibilidad de lluvias escasas en algunos momentos, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que se registren entre 0.1 y 4 mm a lo largo del día, con una mayor concentración de lluvias en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de mayor actividad, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 48 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% en las primeras horas y aumentando hasta un 70% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, hay un riesgo significativo de que se produzcan, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y vientos fuertes.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo invernal, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es fundamental estar preparado para las condiciones cambiantes y llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.