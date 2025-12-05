El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando mínimos de 8 grados en las horas más frías.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.6 mm en la tarde y alcanzando hasta 5 mm en las horas de la noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, sí serán constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. Los vientos soplarán desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 7 y 21 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h en las horas más ventosas. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de la zona vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un incremento a medida que se acerque la tarde, con un 35% de posibilidad de tormentas entre las 13:00 y las 19:00 horas. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, aunque es importante estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Por lo tanto, se aconseja precaución a quienes deban desplazarse.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño será fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para un tiempo invernal que se siente cada vez más presente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.