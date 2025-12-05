El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre de 2025, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará completamente cubierto, con temperaturas que rondarán los 10 grados . A medida que avance el día, la temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 8 grados en las horas más frescas.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se espera que las lluvias sean más frecuentes. Durante este periodo, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 100%, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas. Las precipitaciones acumuladas podrían ser de hasta 0.6 mm en las primeras horas, aumentando a 3 mm en la tarde, cuando se prevé que la lluvia sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo que marcan los termómetros. Este viento, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 96% durante la mayor parte del día, podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

A lo largo de la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, pero la combinación de la lluvia y el viento podría hacer que los residentes sientan un ambiente más fresco. La humedad alcanzará niveles cercanos al 100%, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a la formación de bruma en algunas áreas.

Es importante que los habitantes de Salceda de Caselas tomen precauciones al salir, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. La posibilidad de tormentas es baja, con un 15% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 45% entre las 13:00 y las 19:00. Sin embargo, la atención debe centrarse en las lluvias, que serán la característica más destacada del día.

En resumen, el día se presenta como uno de esos típicos días invernales en Salceda de Caselas, donde la lluvia y el viento dominarán el panorama, invitando a los residentes a buscar refugio y disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.