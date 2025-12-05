El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre de 2025, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 13 grados centígrados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 11 y 15 grados, manteniéndose en un rango fresco. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían llegar hasta 4 mm en las horas más activas, especialmente entre las 17:00 y 19:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se incrementa notablemente. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Ribadumia necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas y estén preparados para condiciones ventosas y frescas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias. Es importante que los habitantes de Ribadumia estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con momentos de lluvia escasa y, en ocasiones, más intensa. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las horas de mayor precipitación. Por lo tanto, se aconseja precaución al conducir y realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y prepararse adecuadamente será clave para disfrutar de este día invernal.

