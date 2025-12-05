El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 85% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con un cielo nuboso y cubierto, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 15 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La temperatura más baja se registrará a primera hora, mientras que por la tarde se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados, lo que proporcionará un leve respiro en comparación con las temperaturas matutinas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avanza, la humedad se mantendrá elevada, rondando entre el 90% y el 96%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 27 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta los 54 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas también aumenta a lo largo del día, alcanzando un 65% entre las 19:00 y las 01:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas en la región. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre o desplazamientos.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día húmedo y ventoso, y que tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.