El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre de 2025, Pontevedra se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 85% en las primeras horas del día, y se incrementará a un 100% entre las 07:00 y las 13:00. Esto indica que es muy probable que los habitantes de Pontevedra experimenten algunas lluvias, aunque se espera que sean ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.2 mm y 0.8 mm en las siguientes, con un pico de 2 mm en la tarde. Por lo tanto, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. Las condiciones de humedad también pueden hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se producirán en la tarde, alcanzando hasta 53 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo para actividades al aire libre. Es importante tener precaución, especialmente en zonas expuestas.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero se incrementa a un 30% entre las 07:00 y las 13:00, y hasta un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en las horas más activas del día.

En resumen, Pontevedra vivirá un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Las condiciones de viento y la alta humedad pueden hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un día de inclemencias meteorológicas y que tomen las precauciones necesarias al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.