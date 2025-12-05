El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y lluvioso. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 11 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 85%, lo que generará una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá cubierto, con probabilidad de lluvias escasas en las primeras horas. Sin embargo, a partir del periodo de la tarde, se espera un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Las lluvias comenzarán a ser más frecuentes, con acumulaciones que podrían llegar a 4 mm entre las 15:00 y las 18:00 horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que oscilarán entre los 20 y 25 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica aún más baja, especialmente durante las horas de lluvia. La velocidad del viento podría llegar a ser de hasta 52 km/h en los momentos más ventosos, lo que podría afectar la sensación de frío y la estabilidad de algunos objetos al aire libre.

La temperatura máxima del día se espera que alcance los 15 grados , pero con la combinación de la humedad y el viento, la sensación térmica podría ser notablemente inferior. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que podrían caer a 9 grados .

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad en las horas de la tarde y la noche, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas acompañadas de lluvias intensas. Es recomendable que los residentes de Pontecesures tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor actividad de las precipitaciones.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse reducida debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones en las carreteras y que estén atentos a las condiciones cambiantes del tiempo. En resumen, un día de clima invernal se avecina en Pontecesures, con lluvias y viento que marcarán la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.