El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 80% en el periodo de 00:00 a 07:00. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que generará una sensación de frío, especialmente con la alta humedad relativa que alcanzará el 100% en varios momentos del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, con lluvias escasas que podrían comenzar a caer a partir de las 01:00. La precipitación acumulada durante las primeras horas será mínima, con valores de 0.1 mm. Sin embargo, la situación cambiará a medida que se acerque la tarde, donde la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 100% de probabilidad de precipitaciones.

El viento soplará del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, acentuando el frío que se sentirá en la zona. La dirección del viento también podría contribuir a la sensación de inclemencia, especialmente en áreas más expuestas.

A partir de las 20:00, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas, con un aumento en la intensidad de las lluvias. Se estima que la precipitación acumulada podría llegar a 9 mm en total, lo que podría causar algunos inconvenientes en las calles y caminos de la localidad. La temperatura se mantendrá estable, rondando los 14 grados durante la tarde y noche, lo que, combinado con la alta humedad, podría generar un ambiente bastante incómodo.

Es importante que los habitantes de Ponteareas se preparen para un día de lluvia y viento, con la posibilidad de tormentas aisladas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se eleva hasta un 65%. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que las condiciones climáticas no serán las más favorables. La jornada se cerrará con cielos cubiertos y lluvias, manteniendo la tendencia de un diciembre húmedo y frío en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.