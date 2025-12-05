El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre de 2025, Ponte Caldelas se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 10 grados. La probabilidad de precipitación es notable, con un 90% de posibilidades de que se registren lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas de la tarde. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.1 a 0.3 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán escasas, podrían ser persistentes.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los habitantes de Ponte Caldelas que se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas expuestas, por lo que se debe tener precaución al desplazarse.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la noche. Esto podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre, por lo que se aconseja a los conductores que mantengan una velocidad moderada y estén atentos a las condiciones de la carretera.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 55% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se produzcan algunos truenos y relámpagos, lo que podría añadir un elemento de sorpresa a la jornada. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 a 12 grados, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique con la llegada de las lluvias.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y un viento moderado del suroeste. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día fresco y que tomen precauciones ante la posibilidad de condiciones de visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.