El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 95%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 0.2 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, con un 85% en las primeras horas y alcanzando el 100% en la franja horaria de la tarde, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 13 km/h en las primeras horas, aumentando a 20 km/h en la tarde. Las rachas de viento podrían alcanzar hasta 52 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

La temperatura se mantendrá estable durante el día, con mínimas de 11 grados en la mañana y máximas que no superarán los 15 grados en la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar el frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un aumento significativo en la tarde, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Los residentes deben estar preparados para un tiempo húmedo y ventoso, y se recomienda mantenerse informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.