El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Pazos de Borbén, con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las condiciones meteorológicas indican que la precipitación será mínima, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas y que podrían aumentar a 1 mm en la tarde.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 8 y 14 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 8 grados, mientras que en las horas centrales del día se espera un ligero aumento, llegando hasta los 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día, especialmente en la mañana y la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, ya que la combinación de viento y humedad puede resultar incómoda.

La probabilidad de tormentas es baja en las primeras horas, pero aumentará a medida que avance el día, alcanzando un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, existe la posibilidad de que se produzcan tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias escasas. Se recomienda precaución ante posibles tormentas en la tarde y abrigarse bien debido a la combinación de frío y viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.