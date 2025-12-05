El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de lluvia en diferentes momentos del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 a 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91%, lo que generará una sensación de frío y un ambiente húmedo.

A partir de las primeras horas, se espera que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones serán escasas al inicio, con valores de 0.1 mm, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando hasta 5 mm en total. Esto sugiere que los habitantes de Oia deben estar preparados para un día lluvioso, con la posibilidad de que se presenten chubascos más intensos.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 22 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 49 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para enfrentar el frío y la humedad.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque la lluvia será más constante, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados . La probabilidad de tormenta aumentará, especialmente entre las 19:00 y las 01:00, donde se prevé un 70% de posibilidad de tormentas eléctricas. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla y la bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre, dado que la combinación de lluvia, viento y baja visibilidad puede crear condiciones peligrosas.

En resumen, el día en Oia se caracterizará por un tiempo húmedo y cubierto, con lluvias intermitentes y un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la noche. Es un día ideal para quedarse en casa, disfrutar de un buen libro o una película, mientras se escucha el sonido de la lluvia caer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.