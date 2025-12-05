El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre
El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 82% en la mañana y manteniéndose en niveles cercanos al 100% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de lluvias.
A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas al inicio, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm, pero se intensificarán hacia la tarde, alcanzando hasta 3 mm en las horas pico. Esto se debe a la llegada de un sistema frontal que traerá consigo no solo lluvias, sino también tormentas, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde la probabilidad de tormenta se sitúa en un 45%.
El viento, que soplará del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 24 km/h, con ráfagas que podrían superar los 40 km/h en momentos de mayor inestabilidad. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. La combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.
Durante la tarde, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 16 grados , lo que, junto con la alta humedad, podría generar un ambiente bastante húmedo y fresco. A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes.
Es importante que los residentes de O Rosal tomen precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas puede resultar incómoda y, en algunos casos, peligrosa. Se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para un día que, aunque fresco, estará marcado por la presencia constante de nubes y precipitaciones.
