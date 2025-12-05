El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con nubes altas, lo que dará paso a un ambiente gris y húmedo. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, y se espera que las condiciones se tornen más adversas, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados . En la mañana, se registrarán mínimas de alrededor de 9 grados, mientras que por la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 15 grados. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles superiores al 90%, alcanzando el 100% en algunos momentos, especialmente durante la mañana.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, con un 100% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 19:00 horas. Se anticipa que las lluvias sean escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Se prevé que la precipitación total del día alcance hasta 8 mm, lo que podría generar charcos y un suelo resbaladizo.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas más ventosas. Esto podría contribuir a una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente si planean salir. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 45% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren al aire libre. Es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se prevén actividades al aire libre.

En resumen, el día en O Porriño se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda estar preparados para las condiciones cambiantes y tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad personal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.