El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, O Grove se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán estables alrededor de los 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará, y se anticipa un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Las lluvias comenzarán a ser más frecuentes, con acumulaciones que podrían llegar a 2 mm en las horas centrales del día y hasta 4 mm hacia la tarde, especialmente entre las 21:00 y 22:00 horas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que indica que es muy probable que los residentes y visitantes de O Grove necesiten paraguas y ropa impermeable. Además, existe un riesgo moderado de tormentas, con probabilidades que oscilan entre el 35% y el 70% en diferentes periodos del día, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas en la tarde y noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que podrían alcanzar hasta 48 km/h, provenientes del suroeste. Esto podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas. La velocidad del viento se mantendrá entre 16 y 32 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, estabilizándose en torno a los 15 grados . La combinación de la alta humedad, el viento y las lluvias hará que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a la población que se vista adecuadamente para evitar incomodidades.

En resumen, O Grove experimentará un día de cielos cubiertos, lluvias y viento fuerte, lo que sugiere que es un buen momento para quedarse en casa o planificar actividades bajo techo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.