El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 87% en las primeras horas y manteniéndose cerca del 95% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que la probabilidad de lluvia aumente, especialmente entre las 07:00 y las 13:00, donde se prevé un 100% de probabilidad de precipitaciones. Las lluvias serán escasas al inicio, pero se intensificarán hacia la tarde, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas. En total, se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 5 mm, siendo más pronunciada entre las 20:00 y las 22:00, cuando se prevén lluvias más intensas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 43 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Las rachas de viento podrían ser especialmente fuertes, lo que podría afectar la sensación térmica, haciéndola parecer más fría de lo que realmente es.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados, pero la combinación de la lluvia y el viento podría hacer que la sensación térmica descienda. La probabilidad de tormentas también aumentará, alcanzando un 50% entre las 13:00 y las 19:00, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas.

A medida que se acerque la noche, la lluvia continuará, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. Los residentes de Nigrán deben estar preparados para un día de clima invernal, con precauciones ante posibles inundaciones en áreas propensas y la recomendación de evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.