El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia comience a hacer acto de presencia. Las primeras gotas podrían caer alrededor de las 5 de la mañana, con una precipitación ligera de 0.1 mm. Sin embargo, la situación se intensificará a medida que el día progrese. Para el periodo de la tarde, especialmente entre las 20:00 y las 21:00, se anticipa una lluvia más significativa, con acumulaciones que podrían llegar a los 3 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Mos necesiten paraguas y ropa impermeable.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 25 y 34 km/h, predominando del sur y suroeste. Estas condiciones de viento pueden hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente durante las horas de mayor actividad de la lluvia. Los vientos más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría generar algunas molestias al salir.

La probabilidad de tormentas también está presente, especialmente en la tarde y la noche, con un 45% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían ocurrir descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente cubierto con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para quedarse en casa o, si es necesario salir, hacerlo con precaución y bien preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.