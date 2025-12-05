El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura constante de alrededor de 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se sienta más fresco de lo que realmente indica el termómetro.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 80% en las primeras horas y subiendo al 100% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, es probable que se presenten de manera más constante, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 25 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en las horas más activas del día. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre. Las ráfagas más intensas se esperan en la tarde, lo que podría afectar la visibilidad y la estabilidad de estructuras ligeras.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un aumento significativo en la tarde, con un 60% de posibilidades entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución a los residentes y visitantes de la zona.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 14 grados , y la humedad seguirá siendo alta, alcanzando el 100% en algunos momentos. El cielo permanecerá cubierto, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos nublados y lluvias intermitentes. Se aconseja a la población que tome precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y que esté atenta a posibles alertas sobre tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.