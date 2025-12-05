El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía desde nuboso hasta cubierto con lluvia escasa. La temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frías.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, rondando entre los 9 y 10 grados, mientras que la humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 90%. Esto generará una sensación de frío y un ambiente húmedo que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre. La bruma también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día.

Las precipitaciones comenzarán a intensificarse a partir de la tarde, con valores que podrían alcanzar hasta 10 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde y la noche.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, acentuando el frío que se experimentará durante el día. La dirección del viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, aunque en general se espera que el cielo permanezca cubierto.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un incremento a medida que se acerque la tarde, con un 65% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que se recomienda precaución.

En resumen, Mondariz experimentará un día frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de baja temperatura, alta humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente y estar preparado para las inclemencias del tiempo.

