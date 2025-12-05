El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Moaña se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen. Las precipitaciones comenzarán siendo escasas, con valores que rondan los 0.1 mm en las primeras horas, pero se incrementarán notablemente en la tarde, alcanzando hasta 6 mm hacia el final del día. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de certeza entre las 07:00 y las 13:00, y se mantendrá elevada durante el resto de la jornada.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 52 km/h en las horas más ventosas. Esto, combinado con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. Las velocidades del viento oscilarán entre los 15 y 48 km/h a lo largo del día, lo que podría afectar la sensación térmica, haciéndola parecer más fría de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 25% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 07:00 y las 13:00, aumentando a un 65% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será la protagonista, no se puede descartar la posibilidad de tormentas que podrían acompañar a las precipitaciones más intensas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, estabilizándose en torno a los 12 grados . La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las horas de la tarde y la noche. Por lo tanto, se recomienda a los residentes y visitantes de Moaña que tomen precauciones al salir, especialmente si planean realizar actividades al aire libre. Es un día para estar preparados con paraguas y ropa adecuada para el tiempo húmedo y ventoso que se avecina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.