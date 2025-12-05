El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Meis se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura estable de alrededor de 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío y a la posibilidad de que se perciban algunas lloviznas.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas fluctúen entre los 10 y 15 grados . Las condiciones meteorológicas indican que, aunque las lluvias serán ligeras, la probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 07:00 y las 13:00 horas, donde se prevé un 100% de probabilidad de lluvia. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que oscilan entre 0.1 y 4 mm a lo largo del día.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 55 km/h en las horas más intensas, lo que podría generar ráfagas fuertes y contribuir a una sensación térmica más baja. Se recomienda a los habitantes de Meis que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas, debido a la combinación de viento y lluvia.

Durante la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La temperatura podría descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 10 grados . La probabilidad de tormentas también aumentará, con un 65% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.

A medida que se acerque la noche, las lluvias continuarán, aunque se espera que su intensidad disminuya. La temperatura se estabilizará en torno a los 12 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre cualquier actualización meteorológica.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a la población que tome precauciones ante el viento y la posibilidad de tormentas, y que se mantenga al tanto de las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.