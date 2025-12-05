El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "muy nuboso" y "cubierto con lluvia escasa". Esto sugiere que, aunque la lluvia será ligera, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 15 grados . En las primeras horas del día, se registrarán temperaturas de 13 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que alcanzará niveles altos, especialmente en las horas de la mañana, con un 100% de humedad relativa en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea escasa en las primeras horas, con acumulados que rondan los 0.1 mm a 0.2 mm. Sin embargo, a medida que avance el día, especialmente entre las 18:00 y 21:00 horas, las lluvias se intensificarán, alcanzando hasta 4 mm en total. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de probabilidad entre las 13:00 y 19:00 horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias durante este periodo.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta 45 km/h, predominando del sur y suroeste. Las velocidades del viento oscilarán entre 11 y 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% entre las 13:00 y 19:00 horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas en la región. Esto, junto con la lluvia, podría generar condiciones inestables, por lo que se recomienda precaución si se planea realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Meaño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras que se intensificarán por la tarde y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo esperado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.