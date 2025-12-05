El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Marín se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, y esta situación se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados , con un leve descenso hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las horas más críticas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la percepción térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas al inicio del día, con valores que rondan los 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, especialmente entre las 18:00 y 21:00, se anticipa un aumento significativo en la cantidad de lluvia, alcanzando hasta 5 mm en las horas pico. Esto se debe a un sistema frontal que se desplaza por la región, trayendo consigo lluvias intermitentes y, en algunos momentos, más intensas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos críticos de la tarde y la noche. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas en las horas centrales del día, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la atmósfera. Los vientos, provenientes del suroeste, alcanzarán velocidades de hasta 53 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en zonas expuestas.

Es recomendable que los residentes de Marín tomen precauciones al salir, especialmente en la tarde, cuando las condiciones climáticas serán más adversas. Se aconseja el uso de ropa adecuada para el frío y la lluvia, así como la precaución al conducir debido a la posibilidad de charcos y deslizamientos en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas se mantendrán estables, pero la sensación de frío aumentará debido a la combinación de viento y humedad. La puesta de sol se producirá a las 18:02, marcando el inicio de una noche que se prevé igualmente húmeda y fresca.

