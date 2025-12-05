El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante gran parte del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados , proporcionando un ambiente fresco y húmedo.

A partir de las 9:00 horas, la situación comenzará a cambiar ligeramente, ya que se prevé la llegada de lluvias escasas. La precipitación será mínima, con acumulados que no superarán los 0.8 mm en este periodo. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia aumentará, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Durante este intervalo, se anticipan lluvias más intensas, con acumulados que podrían llegar a 5 mm en total.

La temperatura irá en ligero ascenso, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas más cálidas de la tarde. A pesar de este aumento, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 100% durante gran parte del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo y podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 51 km/h en las horas de la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para aquellos que se desplacen al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 50% de posibilidad de que se produzcan durante la tarde, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de las precipitaciones. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos de Lalín que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

En resumen, el 5 de diciembre en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias que irán en aumento a medida que avance la jornada, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.