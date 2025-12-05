El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

Hoy, 5 de diciembre de 2025, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que sugieren la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados. Las precipitaciones comenzarán a hacerse más notorias a partir de la tarde, con un incremento en la probabilidad de lluvia. Se prevé que la precipitación acumulada alcance hasta 3 mm, especialmente entre las 17:00 y las 21:00 horas, cuando la probabilidad de lluvia se eleva considerablemente.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras, donde las olas podrían ser más intensas. La velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h durante la mayor parte de la jornada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas es baja en general, aunque se prevé un aumento en la actividad eléctrica en la tarde, con un 65% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son un evento seguro, los residentes deben estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

A lo largo del día, la visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones adicionales.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable del suroeste. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar preparados para las condiciones cambiantes y la posibilidad de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.