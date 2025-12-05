El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 5 de diciembre

El día de hoy, 5 de diciembre de 2025, A Guarda se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en varios momentos del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, puede hacer que la percepción térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas al principio, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance la mañana y se acerque la tarde, la situación cambiará. Se prevé un aumento en la intensidad de la lluvia, especialmente entre las 14:00 y las 19:00 horas, donde las precipitaciones podrían alcanzar hasta 5 mm. La probabilidad de lluvia es alta, con un 100% de certeza en los periodos críticos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de A Guarda necesiten paraguas y ropa impermeable.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se registrarán rachas de viento del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 28 y 49 km/h. Estas ráfagas pueden hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 70% en las horas de la tarde. Esto podría dar lugar a condiciones climáticas más severas, por lo que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones si se planea salir.

En resumen, el día en A Guarda se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. La combinación de temperaturas bajas, alta humedad y viento fuerte sugiere que será un día en el que se debe priorizar la comodidad y la seguridad al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-04T20:52:10.